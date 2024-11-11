هبة عوف عن تصريحات طبية النساء: لا تحققوا الشهرة من أعراض الناس

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، تعليقًا على تصريحات الطبية وسام شعيب، أخصائية النساء والتوليد، إن الإسلام دين الحياء والستر، ومن واجب كل مسلم أن يتحدث بألفاظ تتسم بالحياء والجمال، وأن يستخدم كلمات طيبة. قال تعالى: (ومثل كلمة طيبة).

وأشارت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات لها، القرآن الكريم يظهر بوضوح كيفية التعامل أبشع الحالات الإنسانية بأرقى الألفاظ، كما في قوله تعالى: (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ)، كما نجد في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه ما كان شتّامًا ولا سبّابًا، بل كان كلامه كله يتسم بالبشر والحياء.وكذلك كانت زوجاته رضي الله عنهن، لا يقلن إلا خير الكلام.

وأوضحت الدكتورة عوف أن "المطلوب من المسلم أن يقول خيرًا أو يصمت، وأن اختيار الألفاظ الحسنة مطلب لكل إنسان، ويصبح هذا المطلب أكثر خصوصية للمتعلمين والمثقفين، خاصةً إذا كانت كلماتهم ستصل إلى جمهور واسع من الناس.. كما أن الحياء، وإن كان مطلوبًا من الجميع، فإنه يكون أكثر طلبًا من المرأة.

وحذرت من السعي وراء الشهرة عبر استخدام ألفاظ غير لائقة، أو فضح أسرار الناس والمرضى، من أجل المال، قائلة: "لا تفسدوا أسماع الناس ولا تعلموهم ما لا يليق من الألفاظ.. فليعلم الجميع أن كلمةً قد تُدخل الجنة وأخرى قد تُدخل النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالًا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؟)".