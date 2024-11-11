70 صورة من عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة

أول تحرك رسمي من "الآثار" بشأن تخريب مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، على تقديم واجب العزاء للإعلامية مفيدة شيحة في وفاة والدتها أمس الأول السبت بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس التابعة للقاهرة الجديدة.

وكان أبرزهم اللواء طارق المهدي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا والفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين والمستشار حاتم العشري القيادي بحزب حماة الوطن.

وكانت الإعلامية سهير جودة قد أعلنت عبر صفحتها على الفيسبوك وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة.

وذكرت في منشور عبر حسابها على منصة فيسبوك:" البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان".

وتقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناةCBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغنى وسهير جودة