أحمد موسى يوضح أهم رسائل القمة العربية الإسلامية بالرياض

كتبت- داليا الظنيني:

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن أهمية استضافة السعودية للقمة العربية - الإسلامية وسط مجموعة من التحديات الكبرى التي تعيشها المنطقة، مؤكدًا أن الحدث يحظى بمتابعة واسعة من جميع أنحاء العالم.

وأوضح "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" من الرياض، أن القمة تضم 22 دولة عربية، إلى جانب عدد كبير من القادة والرؤساء وممثلي الدول العربية والإسلامية.

وأضاف أحمد موسى أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيسي للقمة العربية - الإسلامية، لافتًا إلى ترقب العالم للتطورات القادمة خاصة مع تولي ترامب السلطة في الولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

كما أشار إلى أن غزة قد دُمرت بالكامل نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن القمة الحالية تواجه تحديات جسيمة، لا سيما في ظل العدوان المستمر على غزة ولبنان.

وأكد موسى أن الرئيس السيسي شدد على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وسعيها الحثيث لوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة لتحقيق وقف فوري للحرب في غزة ولبنان، مذكّرًا أن مصر قدمت تضحيات جليلة في دعمها للقضية الفلسطينية، وأن العقبة الأساسية تكمن في رفض إسرائيل للسلام.