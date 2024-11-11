اللجنة العليا للحج تكشف تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج

كتب- حسن مرسي:

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، عن تفاصيل إلزام شركات السياحة بإصدار كود تعريفي لكل حاج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار قانون 84 الذي صدر عام 2022 والذي ينص على إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أوضح ترك أنه بعد الأزمات التي شهدها موسم الحج العام الماضي، تم تفعيل نظام الباركود التعريفي، حيث سيتم إدراج جميع الحجاج هذا العام تحت البوابة المصرية الموحدة للحج، مما يتيح تتبع تفاصيل رحلتهم من لحظة مغادرتهم مصر وحتى عودتهم.

وأضاف أن جميع المعلومات المتعلقة بالحجاج ستكون متاحة ومنظمة عبر البوابة المصرية الموحدة، حيث يتم إدخال بيانات الحجاج على موقع وزارة الداخلية.

وأكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه بعد نجاح الحاج في القرعة، سيظهر له الكود التعريفي مع التأشيرة، مشددًا على أن أي منفذ لن يسمح بخروج الحاج إلا لمن يحمل هذا الكود.