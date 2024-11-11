أول تحرك من الأطباء بخصوص طبيبة زعمت وجود وقائع لحمل غير شرعي لفتيات

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن إحالة طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، إلى التحقيق بالنقابة، على وقع ظهورها في فيديو على موقع فيسبوك تضمن "إفشاء لأسرار المرضى".

وأثار فيديو الطبيية ردود فعل واسعة بسبب ما اعتبره البعض إفشاء لأسرار المرضى، نظرا لاحتوائه على تفاصيل بعض النساء الحوامل المترديين عليها في العيادة والمستشفى.

وزعمت الطبيبة أنها ناظرت عددا من السيدات اللاتي حملن بشكل غير شرعي، فيما انتقدت تربية الآباء لأبنائهم، وطالبت بإجراء تحليل dna لكثير من الأبناء.

وأوضح أمين في تصريحات لمصراوي، إن النقابة ستصدر بيانا بعد قليل يستنكر ما ورد في هذا الفيديو، ويتضمن قرار إحالتها للتحقيق.