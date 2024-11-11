حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يدين القتل الممنهج للمدنيين بغزة.. و الإسكان تطرح أراضي بمقدم حجز 350 ألفًا

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض، كما التقى الرئيس السيسي، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

شيخ الأزهر يلتقي الرئيس الأذربيجاني في العاصمة باكو- تفاصيل

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، في مستهلِّ زيارته للعاصمة باكو للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

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وزارة الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الجمعة المقبلة افتتاح 37 مسجدًا، وذلك في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

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نيابة عن الرئيس.. مدبولي يتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في أعمال "كوب 29"

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، ترافقه، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُتوجهًا إلى العاصمة الأذربيجانية "باكو"؛ ليُشارِك، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

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"تعليم الشيوخ" تناقش دراسة حول إصدار منظومة القسيمة المدرسية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية

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بينها أدوية السكر.. كيف تعمل "حقن التخسيس" وما مخاطرها؟

أثار إعلان عدد من المشاهير في مصر عن إصابتهم بأزمات صحية بعد استخدامهم لحقن إنقاص الوزن، جدلًا بشأن تلك الأدوية خاصة تلك التي بالأساس تستخدم لعلاج مرضى السكري، وسط تحذيرات رسمية من تداعيات "إساءة استخدام" تلك الأدوية في "التخسيس".

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وزير الصحة يكلف الدكتور أحمد مصطفى برئاسة هيئة التأمين الصحي

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

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وزير التعليم: عقدنا جلسات نقاشية مع أكثر من 1000 كادر تعليمي

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.

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الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء لبنان

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.

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مدبولي لمُمثلي شركات ريادة أعمال: مستعدون لدعمكم

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برؤساء وممثلي 10 شركات في مجال ريادة الأعمال، وذلك بحضور عمرو عبد المجيد العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

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وزير التعليم: لدينا أولوية قصوى للتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية

قال محمد عبد اللطيف إن الدولة المصرية بذلت الدولة الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية. للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد ١١ عامًا في كرسي "الأوقاف".. مختار جمعة يعود للتدريس لطلاب جامعة الأزهر

عاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إلى قاعات تدريس جامعة الأزهر مرة أخرى، بعد ١١ عاما قضاها في منصب وزير الأوقاف

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تأكيد الثوابت المصرية.. ماذا قال الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية؟ نص الكلمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوف مصر ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواءً عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.

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السيسي يدين القتل الممنهج للمدنيين في غزة.. ويحدد "الشرط الضروري" للاستقرار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إدانة مصر "بشكل قاطع" لحملة القتل الممنهج، التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة.

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الرئيس السيسي: متمسكون بالأمل والسلام رغم قسوة المشهد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمسك مصر بـ"السلام" كخيار استراتيجي وحيد للمنطقة

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وكيل "الشيوخ" يطالب بلجنة قانونية لتفعيل نصوص الدستور في قطاع التعليم

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن وضع ضوابط للتعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتى المادة 23 من الدستور

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الصحة العالمية: لا يوجد "مكان آمن" في غزة

قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لجنة مراجعة المجاعة حذرت من حدوث مجاعة وشيكة في شمال غزة، ووصف 15 قائدا لوكالات الأمم المتحدة الوضع في شمال غزة بأنه "كارثي"،

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مقدم حجز 350 ألف جنيه.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان حجز في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.

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تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة كلما اقتربنا من فصل الشتاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية حول المعدلات الطبيعية.

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