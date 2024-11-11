الحزن يخيم على الوسط التشكيلي.. رحيل الفنان كمال خليفة بشكل مفاجئ والنقيب ينعيه

كتب- محمد شاكر:

توفي اليوم الاثنين، الفنان التشكيلي كمال خليفة، وذلك بعد مشاركته في افتتاح معرضين للفنانين هشام نوار، والدكتور سامي البلشي، تحت عنوان "الجميلات النائمات"، و"الغريزة"، بجاليري ضي الزمالك، مساء أمس.

كانت آخر كلمات كمال خليفة، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من غدًا إن شاء الله.. أحبكم".

ومن جانبه نعى الدكتور طارق الكومي، نقيب الفنانين التشكيليين، الفنان الراحل عبر «فيسبوك»، قائلاً: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الصديق المبدع كمال خليفة حبيب الكل، فنان وإنسان جميل، ألف رحمة ونور على روحه الطيبة، أسكنه الله فسيح جناته وطيب ثراه».

من جانبه نشر الفنان محمد عبلة، صورة تجمعه بالراحل كمال خليفة، وعلق قائلا: ألف رحمة ونور يا كمال.. احجز لنا مكان جنبك في الجنة إن شاء الله.

فيما نعاه هشام قنديل، رئيس جاليرى ضى الزمالك، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا عم كمال خليفة.. جه امبارح بالليل ضي الزمالك علشان يودعنا انا لله وانا اليه راجعون".