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بدء عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي

07:25 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
  • عرض 26 صورة
    عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي
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كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

بدء منذ قليل عزاء والدة الإعلامية مفيدة شيحة بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وكانت الإعلامية سهير جودة قد أعلنت عبر صفحتها على الفيسبوك وفاة والدة الإعلامية مفيدة شيحة.

وذكرت في منشور عبر حسابها على منصة فيسبوك:" البقاء والدوام لله..بقلوب راضية نحتسب عند الله أمنا الغالية والدة أختي وصديقتي مفيدة شيحة.. اللهم تقبلها بواسع رحمتك وغفرانك وألهمنا الصبر والسلوان".

وتقدم الإعلامية مفيدة شيحة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على مدار 10 سنين الذى يذاع على قناةCBC، وتشارك في تقديمه الإعلاميتين منى عبد الغنى وسهير جودة.

عزاء والدة مفيدة شيحة مفيدة شيحة مسجد المشير طنطاوي برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا سهير جودة
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