محافظ القاهرة: تطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد الجمعة القادم

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، لافتا إلى أنه تماشيا مع هذا التوجه، ستقوم محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق تجربة مبادرة أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر، يوم الجمعة المقبل، على أن يتم تعميمها بجميع أحياء القاهرة تباعًا.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التجهيزات الجارية لإقامة أول أسواق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد ستقدم سلعًا عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق، مضيفا أن المحافظة تسعى إلى التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المناطق.

وأشار الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن هناك تكليفات واضحة للجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كل الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أي عقبات، وتقديم الخدمات الممكنة لزوار السوق.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن سوق اليوم الواحد الذي سيتم افتتاحه يوم الجمعة المقبل أمام مسجد آل رشدان، سيتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة لبيع السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن والخضار والفاكهة، إلى جانب توافر البيض بسعر 150 جنيها للطبق.