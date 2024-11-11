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وزارة الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا الجمعة المقبلة

05:20 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

أرشيفية

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(أ ش أ):
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الجمعة المقبلة افتتاح 37 مسجدًا، وذلك في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الأوقاف في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى الآن بلغ 396 مسجدًا منها 297 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه بدءًا من يوليو 2014 حتى الآن 12477 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و849 مليون جنيه.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الأوقاف افتتاح مسجد
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