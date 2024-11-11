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صور- محافظة الجيزة: ضبط منشأة تنتج مصنعات اللحوم باستخدام جلود وعظام الدواجن

04:03 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

طالب المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وقامت محافظة الجيزة، بحسب بيانها، الإثنين، من خلال مديرية التموين وبالتعاون مع حي الوراق بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد المنشآت غير المرخصة بحي الوراق تقوم بإنتاج مصنعات اللحوم "البرجر، السجق، اللانشون" باستخدام جلود وعظام وأجنحة الدواحن.

وبحسب بيان: تم ضبط كمية مقدارها 5 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن وكذلك كميات من المنتج النهائي وتم غلق وتشميع المنشأة والثلاجة بمحتوياتها، كما تم التحفظ ومصادرة المعدات المستخدمة في التصنيع من مفارم وأجهزة تصنيع وموازين وغيرها واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ضبط منشأة تنتج مصنعات اللحوم المهندس عادل النجار الحملات الرقابية سلامة السلع
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