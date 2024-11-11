10 مدارس متنوعة الفئات.. محافظ الجيزة: مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور

كتب- محمد أبوبكر:

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ إن ما يشهده حي بولاق الدكرور من طفرة في الإنشاءات الخاصة بالمنظومة التعليمية سيساهم في تحقيق نقلة نوعية بمخططات استيعاب مدارس المحافظة لأكبر عدد من الطلاب وتقليل الإغتراب بين أبناء حي بولاق الدكرور تلبية لرغبات أولياء الأمور فضلاً عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس.

تصريحات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، جاءت خلال جولته للمرور على مواقع إنشاء مجمع مدارس عمرو بن العاص بشارع المساكن، حيث اطمأن خلالها المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق المخطط منها خلال المدد الزمنية المحددة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المجمع يتضمن 10 مدارس وهى: "عدلي منصور وخالد بن الوليد للتعليم الأساسى، الثانوية بنين والثانوية بنات والثانوي الصناعي، شريف إسماعيل للتعليم الإبتدائى، عمرو بن العاص والشهيد إبراهيم الرفاعي للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، المدرسة اليابانية"، ومن شأنه توفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية وفئات التعليم المختلفة لخدمة أهالي بولاق الدكرور في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة مجدي يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة، كما بحث المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة سبل تطوير مدرسة مصطفى كامل بشارع ترعة الزمر والتي توقف العمل بها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل وإستعادة العمل بالمدرسة في أقرب وقت ممكن.

وتابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة كمال عامر الرسمية للغات بذات النطاق حيث ناقش المحافظ مع المرافقين نقل المرافق المتعارضة مع المشروع لإسراع وتيرة العمل.