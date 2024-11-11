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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 24 نوفمبر

03:41 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 24 من شهر نوفمبر الحالي.

جاء ذلك بعد إحالة 3 طلبات مناقشة موجهة للحكومة في ملفات تتعلق بقطاع التعليم وجودته، وتعقيب الوزير محمد عبد اللطيف، إلى لجنة التعليم والاتصالات.

وخلال الجلسة أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، مؤكدا السعي نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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