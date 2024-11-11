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6 أكلات مفضلة للأطفال بعمر 6 أشهر.. نصائح من الصحة للأمهات

03:16 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

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كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن التغذية الأفضل للأطفال الذين يبلغون عمر 6 أشهر، في إطار حملة "100 مليون صحة" وجهود تعزيز الصحة الغذائية للمواطنين.

وشملت التوصيات تقديم ست وجبات صحية تساعد في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وذلك لتعزيز النمو السليم ودعم الصحة العامة للأطفال.

وبحسب منشور توعوي تشمل الأكلات المفضلة للأطفال بعمر الـ 6 أشهر:
* نصف صفار بيضة مسلوقة.
* نصف كوب صغير من عصير البرتقال الطبيعي دون إضافة سكر.
* نصف كبدة دجاج مسلوقة مع عصرة ليمون.
* جزر.
* نصف موزة مهروسة.
* كوسا.

وتساعد تلك الأكلات في توفير الفيتامينات والمعادن الضرورية لتطور الطفل، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالكميات الموصى بها لتجنب أي مشكلات صحية.

وزارة الصحة والسكان التغذية حملة 100 مليون صحة الصحة الغذائية
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