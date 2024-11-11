مدير منظمة العمل الدولية: هدفنا تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال

كتب- محمد أبو بكر:

أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، على أن مشروع "ACCEL Africa" حقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ أنشطة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا.

وأعرب "أوشلان"، في كلمته التي ألقاها خلال حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (اكسيل أفريقيا)" (ACCEL Africa)، والذي استهدف دعم الجهود المحلية والدولية للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في قطاع سلاسل توريد القطن، عن التزام المنظمة باستمرار العمل للحفاظ على التقدم الذي تحقق خلال المشروع، مع السعي لتوسيعه في المستقبل.

وأوضح أن استراتيجية الخروج من المشروع تتضمن مجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ، أبرزها تعزيز نظام مراقبة عمل الأطفال، وتوجيه الجهود نحو الصناعات والمناطق التي تشهد تفشي الظاهرة، بناءً على نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال لعام 2023.

وأضاف أوشلان أن تعزيز المؤسسات وآليات حماية الأطفال، بالإضافة إلى تمكين الأسر، يمثلان من الركائز الأساسية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدًا أن التغيير المستدام يتطلب شراكات دائمة بين جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية ستظل ملتزمة بتعزيز أجندة العمل اللائق ومكافحة عمل الأطفال، مع التركيز على التمكين الاقتصادي والمساواة والنمو الشامل للجميع.