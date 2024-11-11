بعد ١١ عامًا في كرسي "الأوقاف".. مختار جمعة يعود للتدريس لطلاب جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إلى قاعات تدريس جامعة الأزهر مرة أخرى، بعد ١١ عاما قضاها في منصب وزير الأوقاف.

ويعمل الدكتور محمد مختار جمعة أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتولى منصب العميد بالانتخاب قبل أن يتم اختياره وزيرا للأوقاف في يوليو عام ٢٠١٣.

وترك الدكتور محمد مختار جمعة منصب وزير الأوقاف، مطلع يوليو الماضي، ليتولى المهمة بدلًا منه الدكتور أسامة الأزهري.