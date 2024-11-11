السيسي يدين القتل الممنهج للمدنيين في غزة.. ويحدد "الشرط الضروري" للاستقرار

كتب- أحمد جمعة:

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إدانة مصر "بشكل قاطع" لحملة القتل الممنهج، التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أن "الشرط الضروري" لتحقيق الأمن والاستقرار، والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء، إلى آخر يقوم على السلام والتنمية، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".

وقال الرئيس السيسي: "باسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أى ظرف من الظروف".