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الرئيس السيسي: متمسكون بالأمل والسلام رغم قسوة المشهد

02:22 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد جمعة:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمسك مصر بـ"السلام" كخيار استراتيجي وحيد للمنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وقال الرئيس السيسي إن "مصر، التي تحملت مسئولية إطلاق مسار السلام فى المنطقة منذ عقود، وحافظت عليه رغم التحديات العديدة، ما زالت متمسكة بالسلام، كخيار استراتيجي ووحيد لمنطقتنا".

وأضاف: "السلام القائم على العدل، واستعادة الحقوق المشروعة، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي".

وأوضح الرئيس السيسي أنه رغم قسوة المشهد الحالي، فإننا متمسكون بالأمل، وواثقون من أن الفرصة مازالت ممكنة، لإنقاذ منطقتنا والعالم من ممارسات عصور الظلام، والانتقال لبناء مستقبل، تستحقه الأجيال القادمة، عنوانه الحرية والكرامة والاستقرار والرخاء.

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