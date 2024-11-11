وكيل "الشيوخ" يطالب بلجنة قانونية لتفعيل نصوص الدستور في قطاع التعليم

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن مناقشة استراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، مؤكدًا أن وضع ضوابط للتعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتى المادة 23 من الدستور، ومن ناحية أخري فإن تلميذ اليوم هو قائد المستقبل وكلما تم إعداده إعدادًا جيدًا، نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد .

وطالب أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استيضاح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، أننا لا بد أن نكون أمام استراتيجية وطنية للتعليم وبتكوين لجنة فنية من المتخصصين والفنيين والخبراء، بالاشتراك مع كبار رجال القانون، لنكون أمام منظومة تشريعية تفعل هذه النصوص الدستورية في قالب قانوني لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذه الاستحقاقات .

وأشار أبو شقة إلى أهمية التدريب المستمر للمعلمين وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة، الذي يعزز من جودة التعليم، مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.

وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة؛ مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول، بما يتيح تفاعلًا أفضل بين المعلم والطالب.

وتابع أبو شقة: أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع؛ ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، لا بد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس، لضمان شمولية المنهج وملاءمته المرحلة العمرية.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس؛ بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.