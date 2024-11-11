4 أدوية حذرت منها هيئة الدواء خلال الأيام الماضية.. كيف تكتشفها؟

كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء تحذيرًا خلال الأيام الماضية من عدد من الأدوية غير المطابقة للمواصفات أو عبوات مجهولة المصدر لبعض المستحضرات يتم تداولها في السوق المصري، مطالبة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من تلك التشغيلات.

من بين تلك التحذيرات ما ذكرته الهيئة في خطاب توعوي بشأن التحذير من عبوات مغشوشة من حقن "RH" التي تعطى للحوامل بعد الولادة بساعات.

وأشارت الهيئة إلى أن التحذير يختص بمستحضر "RhoPhylac 300 - Human anti-D (RH) immunoglobulin"، وبخاصة التشغيلتين "P100351349- P100351346"، ومن إنتاج شركة "2s pharma group".

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

كما حذرت الهيئة في منشور لها يختص بالتشغيلة رقم C323705 لدواء "phenytin cap 100 mg"، من إنتاج شركة النيل؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء، وهو دواء يُستخدم بشكل رئيسي لعلاج ومنع نوبات الصرع.

كما شملت التحذيرات التشغيلة رقم 221531A لدواء "Neurimax soft gelatin capsule"، من إنتاج شركة كيميفارم؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية، والذي يعتبر مكملًا غذائياً يُستخدم لدعم صحة الأعصاب، وتقوية الجهاز العصبي، وحالات الإجهاد ونقص التغذية.

وأشارت الهيئة في تحذيراتها إلى التشغيلتين رقم "2211082 – 2307036/CJJ"، لدواء "SCARO PLUS CREAM 50GM"؛ طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة. ويستخدم ككريم موضعي للمساعدة في علاج وتقليل ظهور الندبات وآثار الجروح والحروق.

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات تختص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط، ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

ووجهت نصائح مهمة للمستهلكين، بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.