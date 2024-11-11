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الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم لبنان

02:19 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواءً عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة.

وشدد الرئيس السيسي على أن "هذا أمر لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف".

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال من نظام إقليمي جوهره الصراع والعداء إلى آخر يقوم على السلام والتنمية، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء والمؤسسات في لبنان، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

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