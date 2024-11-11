الصحة العالمية: لا يوجد "مكان آمن" في غزة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لجنة مراجعة المجاعة حذرت من حدوث مجاعة وشيكة في شمال غزة، ووصف 15 قائدا لوكالات الأمم المتحدة الوضع في شمال غزة بأنه "كارثي"، ومع ذلك، لم يتغير شيء، بل ربما انزلق الوضع إلى الأسوأ.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الإثنين؛ بشأن حالات الطوارئ الراهنة في إقليم شرق المتوسط، وخاصة مستجدات وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والنزاع المسلح في السودان.

وأضافت بلخي: "نعمل بلا كلل، وسط هذا العنف المستمر، من أجل الحفاظ على تشغيل المستشفيات وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن وصف الصدمات والأعباء النفسية الناجمة عن هذا الصراع".

وشددت على أنه "لا يوجد حقا مكان آمن في غزة".