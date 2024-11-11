إعلان

الصحة العالمية: لا يوجد "مكان آمن" في غزة

02:18 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الدكتورة حنان بلخي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن لجنة مراجعة المجاعة حذرت من حدوث مجاعة وشيكة في شمال غزة، ووصف 15 قائدا لوكالات الأمم المتحدة الوضع في شمال غزة بأنه "كارثي"، ومع ذلك، لم يتغير شيء، بل ربما انزلق الوضع إلى الأسوأ.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الإثنين؛ بشأن حالات الطوارئ الراهنة في إقليم شرق المتوسط، وخاصة مستجدات وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والنزاع المسلح في السودان.

وأضافت بلخي: "نعمل بلا كلل، وسط هذا العنف المستمر، من أجل الحفاظ على تشغيل المستشفيات وإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة".

وأشارت إلى أنه "لا يمكن وصف الصدمات والأعباء النفسية الناجمة عن هذا الصراع".

وشددت على أنه "لا يوجد حقا مكان آمن في غزة".

حنان بلخي منظمة الصحة العالمية غزة قطاع غزة مجاعة الحرب الإسرائيلية على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الرئيس السيسي: ملتزمون بدعم لبنان

إعلان

إعلان

بعد حكم إعدامه.. قرار عاجل من الاستئناف بشأن المتهم بقتل 3 مصريين بقطر
تغير مفاجئ في الطقس.. الأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار ودرجات الحرارة
خاص| عضو بوفد صندوق النقد بالقاهرة: لم نناقش مدَّ أجل تنفيذ الإصلاحات