السيسي: مصر ستقف ضد جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية

كتب- محمد عمارة:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مستقبل مستقبل المنطقة والعالم أصبح على مفترق طرق، في ضوء ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأضاف في كلمته بالقمة العربية الإسلامية في الرياض: ما يحدث يضع النظام الدولي على المحك، ندين بشكل قاطع حملة القتل الممنهجة.

وتابع: أعلنها صراحة باسم مصر، سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء بتهجير ونقل السكان أو تحويل القطاع لمكان غير قابل للحياة.

وانطلقت قبل قليل، القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وتعقد القمّة بهدف بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.