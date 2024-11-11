برلمانيون: لماذا يأتي كل وزير تعليم ليغير سياسات مَن سبقه؟ لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد؟

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مسمى "بداية"، هي بالفعل بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف دعبس: وفي هذا الصدد لا بد أن ننوه بكل الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي في مجال التعليم والعمل على بناء مدارس جديدة وزيادة الفصول؛ للعمل على تقليل الكثافة بالمدارس والوصول إلى مناهج دراسية تؤدي إلى إنتاج منتج وتخريج طالب على أعلى مستوى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والذي يشارك في الجلسة، للرد على تلك الطلبات.

وأضاف دعبس أن لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تضم كفاءات وخبرات على أعلى مستوى، وتقدم مقترحات ومرئيات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للوصول إلى الهدف والغاية المنشودة للارتقاء بمنظومة التعليم، وفي هذا الإطار فإن اللجنة تقدمت بدراسة شاملة متكاملة؛ لمعالجة كل المشكلات التي تواجه ملف الثانوية العامة؛ للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور والارتقاء بجودة الدراسة وتقليل كثافة الفصول وربط الطالب بالمدرسة والارتقاء بالمدرس، وبالفعل من خلال التعاون والتنسيق بين اللجنة والوزارة تم حل الكثير من المشكلات؛ سواء من حيث الكثافة أو حضور الطلاب أو المنهج التعليمي أو غيرها من الأمور التي أوصت بها دراسة اللجنة، ولذلك لا بد من تقديم الشكر والاحترام للوزارة للاستجابة لمقترحات ومرئيات ومساهمات اللجنة.

وطالب دعبس بضرورة العمل على زيادة مساحة التنسيق والتعاون بين اللجنة والوزارة، قائلًا إن هناك مبادرة جيدة لهذا الأمر؛ خصوصًا أن الوزير محمد عبد اللطيف ابن قطاع التعليم، وشارك بالفعل في اجتماع اللجنة في الجلسات السابقة، وطرح بيانه أمام أعضاء اللجنة.

وأكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.

ولفت وهبة إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلًا: والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟!

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدروس الخصوصية هي ثانية المسؤوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، مؤكدًا أن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.

وتساءل وهبة: لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات من سبقه؟ قائلًا: لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد ونأخذ به دون تجويد؟

وطالب النائب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.