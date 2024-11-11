نائبة بالشيوخ تطالب بكشف آليات ضمان جودة التعليم

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة رشا مهدي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بكشف الآليات التي اتخذتها لضمان جودة العملية التعليمية.

وأشارت النائبة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى أن المادة 19 من الدستور المصري التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التميز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأكدت النائبة، أن المدارس المصرية تعاني من كثافة طلابية مرتفعة، ما يؤدي إلى تراجع ندرة المعلمين على التركيز مع الطلاب وهو ما يؤثر على جودة التعليم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العجز في عدد المعلمين المؤهلين، يؤثر على جودة التعليم، قائلة: لا شك أن الزيادة السكانية تلعب دوراً عظيماً في ذلك حيث نجد أن بعض المدارس في المناطق الريفية والفقيرة تعانى معاناة شديدة من نقص في البنية التحتية الأساسية.

وقالت النائبة: هناك العديد من التحديات التي تواجه الوزارة سواء في توفير التمويل الكافي، للإنفاق على تحسين البنية التحتية وسد العجز في المعلمين، وتوفير رواتبهم وتطوير المناهج التقليدية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات القرن الواحد والعشرين ومواجهة الدروس الخصوصية وغيرها من التحديات.