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بث مباشر| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية بالرياض

02:04 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة الع

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كتب - أحمد جمعة:

انطلقت قبل قليل، القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.

وتعقد القمّة بهدف بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك في القمة عدد من الزعماء والرؤساء والقادة، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف.

وقال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن تغييب القانون الدولي شجع القيادة الإسرائيلية على تنفيذ مخططات عبثية ومجنونة.

الرئيس السيسي القمة العربية الإسلامية الرياض الحرب في غزة ولبنان
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