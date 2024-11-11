برلمانية الشعب الجمهوري: وزير التعليم ورث تركة ثقيلة

كتب- نشأت علي:

قال إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

ولفت إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلا: والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدروس الخصوصية هي ثاني المسئوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، وأن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.

وتسائل: لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات من سبقه؟ ولماذا لا ندرس نظاما تعليميا ونأخذ به بدون تجويد؟.

وطالب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.