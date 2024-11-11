لعودة ريادة التعليم المصري.. طلب برلماني باستراتيجية للتعليم تستمر 30 عامًا

كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بخروج دراسة استراتيجية من مجلس الشيوخ عن النهوض بمنظومة التعليم؛ يشارك فيها وزير التربية والتعليم ووزير الزراعة ووزير الإسكان وهيئة الأبنية التعليمة، تضع حلولًا تستمر لمدة 30 عامًا تضمن عودة الريادة للتعليم المصري، الذي غزا العالم وحقق نجاحات غير مسبوقة .

وأضاف رئيس برلمانية الوفد، في كلمته بالجلسه العامة، اليوم الإثنين، خلال مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استيضاح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، أننا "منذ 50 عامًا كنا حقل تجارب بخصوص العملية التعليمة؛ مرة شيل الصف السادس الابتدائي، لا رجّع سادسة ابتدائي، الثانوية العامة سنتين، لا الثانوية العامة سنة واحدة، حط البابل شيت، لا رجع المقالي والتابلت.. هل يستقيم ذلك؟ والآن لا حديث في الدوائر إلا عن خطة الوزير الجديد الذي حقق الانضباط وقضى على ظاهرة الكثافة الطلابية والتي وصلت في دائرتَي في دكرنس بالدقهلية من 72 إلى 48 طالبًا، وأصبح الحضور بنسبة 80%، وهذا شيء عظيم".

وشدد طارق عبد العزيز على أن الوزير الجديد قُدِّم بطريقة غير جيدة في الإعلام؛ ولكنه تفوق وحقق نجاحات تشهد له، وأثبت أنه بشرة خير وقدم مصوغات نجاحه أمام الجميع .

وتابع رئيس برلمانية الوفد: طول عمرنا بلدنا بتصدر مدرسين؛ علَّموا دول الخليج، السعودية والكويت والإمارات، ولدينا خريجون كثر من الآداب والتربية، ولا بد من دعم هذا التوجه، بعودة تصدير التعليم وتصدير المدرسين، سفراء للتعليم خارج مصر .