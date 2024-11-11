المرصد: الجيش الإسرائيلي استهدف مستودع ذخيرة لحزب الله غربي سوريا

(مصراوي)

ٌقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة استهدفت منطقة شنشار في ريف حمص بين ضاحية المجد وشمسين بريف حمص الجنوبي غربي سوريا.

وأفاد المرصد السوري، أن الغارة الإسرائيلية دمرت مستودع ذخيرة لحزب الله في ريف حمص خلال القصف.

وأضاف المرصد السوري، أنه أعقب الانفجارات تصاعد كثيف للدخان وانفجارات متتالية من المستودع المستهدف، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

