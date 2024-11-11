صور- الرئيس السيسي يصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
01:43 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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كتب- أحمد السعداوي:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض؛ للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية.
صرّح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".
يجتمع قادة دول عربية وإسلامية في العاصمة السعودية اليوم، لمناقشة الحرب في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة.
وتُعقد القمة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، حسبما قالت واس.
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