وزير الشئون النيابية: تنفيذ 75% من توصيات الحوار الوطني

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك تكليف من مجلس الوزراء بمد جسور التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة 3 طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأضاف فوزي، في رده على النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ عن مصير مخرجات الحوار الوطنى فى مجال التعليم، أنه بمجرد قيام الحكومة بحلف اليمين، أرسلت الأمانة الفنية للحوار الوطنى إلى الوزراء الجدد مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، متابعا: بالفعل تلقينا في الحوار الوطنى ردود من الوزراء عن ما تم تنفيذه من تلك التوصيات والمخرجات وما يجرى تنفيذه والمعوقات التى تواجهم في التنفيذ.

وتابع وزير الشئون النيابية: خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد لقاء مشترك بين مجلس أمناء الحوار والوزراء للوقوف على أرض الواقع حول ما تم تنفيذه من التوصيات وما لم يتم وسبل تنفيذه.

وقال: يمكن أن نقول أن نحو 75 في المائة من التوصيات والمخرجات تم تنفيذها أو جاري التنفيذ، وأن الجزء المتبقي قيد الدراسة قد يحتاج بعض الدراسة والتفاهمات مع الجهات أو إجراء تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، وهو ما سوف نبحثه في الاجتماعات المشتركة.