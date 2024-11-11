هيئة الدواء: تفعيل التعاون الإقليمي مع دول إفريقيا في مجال الأدوية واللقاحات

كتب- أحمد جمعة:

اختتمت هيئة الدواء مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لعدد من الدول الإفريقية في منطقة شرق إفريقيا، ركّز على تعزيز مهارات المشاركين في مجالات الاختبارات المعملية والإفراج عن التشغيلات، ضمن إطار التعاون المستمر مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن "التعاون الإفريقي في مجال الأدوية واللقاحات هو محور أساسي في استراتيجية الهيئة لتعزيز الأمن الصحي في القارة. نحن نؤمن بأن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تنظيمية، قادرة على القيام بدور محوري في هذا المجال، وتقديم الدعم الفني والتدريبي لجميع دول القارة السمراء".

وبحسب بيان للهيئة، تتمتع الهيئة بمكانة مرموقة كمركز تميز إقليمي في المجال التنظيمي للأدوية واللقاحات، وخاصة في وظائف الإفراج عن التشغيلات والاختبارات المعملية، حيث تسهم بشكل فاعل في تطوير الأنظمة الدوائية في إفريقيا بما يتماشى مع المعايير العالمية. وتلتزم الهيئة بدعم وتعزيز قدرات دول القارة لتحسين النظم الدوائية، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويحسّن جودة الأدوية المتاحة في الأسواق الإفريقية.

وبحسب البيان أيضا: تم تصميم البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية ليشمل مجموعة من الموضوعات الحيوية التي تهم الجهات الرقابية في الدول الإفريقية، على رأسها أسس الاختبارات المعملية وآليات الإفراج عن التشغيلات بما يضمن أن تكون الأدوية واللقاحات الموردة للمجتمعات الإفريقية آمنة وفعالة. كما تم تناول موضوعات متقدمة في المعايير المتبعة من خلال جلسات تفاعلية ومحاكاة عملية لضمان الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وجاءت هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المستمر بين هيئة الدواء ووكالة التنمية الإفريقية، التي تعترف بهيئة الدواء المصرية كمركز تميز إقليمي في بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأدوية واللقاحات. وشارك في البرنامج عدد من المتخصصين والمسؤولين الحكوميين في مجالات اللقاحات والتحصين وإدارة سلسلة التوريد الصحية من دول مثل تنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، ورواندا، وكينيا، والصومال، حيث أعربوا عن تقديرهم لمستوى التدريب والتقنيات الحديثة التي تم تناولها.

يعد هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى هيئة الدواء من خلالها إلى تعزيز دورها كحلقة وصل بين الدول الإفريقية في قطاع الأدوية واللقاحات، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالصحة والدواء. وتحرص الهيئة على إرساء شراكات طويلة الأمد مع دول القارة لتبادل الخبرات وتطوير نظم الرقابة والإشراف على الأدوية بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتستمر هيئة الدواء في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز الإقليمية لتطوير الشؤون التنظيمية في إفريقيا، وتؤكد التزامها المستمر بتوفير كافة السبل لدعم الدول الإفريقية في مجال الرقابة على الأدوية، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لمواطني القارة، ويعزز من قدرة أنظمتها الصحية على مواجهة التحديات المختلفة.