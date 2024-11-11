برلماني يستعرض سلبيات خروج اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة

كتب- نشأت علي:

استعرض رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في الثانوية العامة؛ وبينها اللغة الأجنبية الثانية، مشيرًا إلى الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط.

وأكد جلال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن التغييرات جاءت على النحو التالي:

- الشعبة العلمية: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع.

- شعبة الرياضيات: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وخروج مادتَي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع.

- الشعبة الأدبية: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء، بعد خروج مادتَي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

- الصف الأول الثانوي: تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦؛ لتصبح المواد الجديدة هي: "العربي والإنجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق.

- الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة، وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه في كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع؛ وهو ما يؤدي إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية؛ مما يؤثر سلبًا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.

وأكد النائب أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، وقد يؤدي إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى التأثير النفسي على المعلمين وشعورهم بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين؛ مما يؤثر سلبًا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية.