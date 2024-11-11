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وزير العمل: إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية

12:58 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

محمد جبران وزير العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، في استجابة سريعة لطلب برلماني، إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد بمحافظة الدقهلية بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله ليصبح الآن بعد التطوير مكتب متعدد الأنشطة ليشمل النشاط ليس فقط استخراج كعب العمل ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في الوحدة المتنقلة، وغيرها من الأنشطة.

وكان عضو مجلس النواب، الدكتور مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل؛ لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم.

وأوضح أحمد رجائي، وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل تم تطوير المكتب وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.

محمد جبران وزير العمل الدقهلية
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