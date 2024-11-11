مقدم حجز 350 ألف جنيه.. تفاصيل حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان حجز في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

ويتم التقديم على الأراضي من خلال موقع مسكن.. https://reserve.newcities.gov.eg/.

وجاءت تفاصيل الحجز في أراضي الإسكان الأكثر تميزا على النحو التالي:

87 قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر، سجل سعر المتر 13585 ألف جنيه، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 578 مترا 7 ملايين و859 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 350 ألف جنيه.

7 قطع أراضي في مدينة الشروق، سجل سعر المتر 14731 ألف جنيه، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 846 مترا 12 مليونا و475 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 350 ألف جنيه.

قطعتين أرض في مدينة العبور، سجل سعر المتر 9881 ألف جنيه، ووصل سعر قطعة الأرض الـ 606 أمتار 5 ملايين و690 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 350 ألف جنيه.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: