ممثل الصحة العالمية بفلسطين يكشف لمصراوي تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"

كتب- أحمد جمعة:



قال الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن وكالة الأونروا في غزة والضفة الغربية تُعد بمثابة القاطرة التي تدفع بالنمو قُدماً، حيث تمثل القوة الدافعة للمساعدات الإنسانية.

وأوضح ردًا على سؤال مصراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة اليوم الإثنين، أن دور الأونروا لا يقتصر على الجانب اللوجستي، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، حيث تضطلع بدور حيوي في توزيع الغذاء، وهو ما لا غنى عنه.

وأضاف: "الأونروا هي الشريك الأهم في هذا المجال، وفي ظل الظروف الحالية تُقدّم دعماً كبيراً للتعليم المجتمعي داخل الملاجئ، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في القطاع الصحي".

وأشار بيبركورن إلى أن "الأونروا تلعب دوراً كبيراً في تشغيل العديد من المستشفيات، وتدعم نقاط الرعاية الصحية الأولية في غزة، وتعمل على مساعدة المجتمع في مواجهة الأزمات المتفاقمة"، لافتًا إلى أن الأونروا تُشغّل نحو ألف عامل صحي في غزة، إلى جانب مساهمتها في مجالات أخرى حيوية.

وأعرب بيبركورن عن أمله في أن تتم إعادة النظر في دور الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء عملها على كافة الأصعدة.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تمكنت من تنفيذ 9 بعثات إلى شمال غزة خلال الأسابيع الماضية، رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الفرق الميدانية.

كان الكنيست الإسرائيلي صادق على قرار حظر عمل الأونروا في المناطق التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية في 28 من الشهر الماضي بذريعة انتماء عدد من العاملين في المنظمة الأممية لحركة حماس، وهو ما تنفيه الأونروا.

وجددت الأمم المتحدة تحذيراتها على لسان أكثر من مسؤول من أن تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الأونروا سيكون له تداعيات خطيرة على عملها في الأراضي الفلسطينية.