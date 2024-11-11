الصحة العالمية تُحذر من الوضع بـ"الجزيرة السودانية": الكوليرا تتزايد مجددًا

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم بؤر انتشار الأوبئة في البلاد، مشيراً إلى أن ولاية الجزيرة تُعد مثالاً صارخاً لتأثير الصراعات على الوضع الصحي.

وأعرب عن قلقه إزاء الوضع الصحي في الجزيرة، موضحاً أنه زار ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أحوال النازحين هناك.

وأوضح صحباني ردًا على سؤال مصراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده المنظمة اليوم الإثنين، أن هناك صعوبات كبيرة في وصول الإمدادات والكوادر الطبية إلى ولاية الجزيرة، حيث تم استهداف ستة مستشفيات هناك، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية بشكل شبه كامل.

وأشار إلى أن انقطاع الاتصالات الهاتفية وشبكات الإنترنت زاد من تعقيد الوضع، حيث بات من الصعب متابعة الأوبئة مثل الكوليرا والملاريا ورصدها والاستجابة لها.

وأضاف صحباني أن النزوح المستمر من مناطق الصراع نحو ولايتي كسلا والقضارف، التي تُعد أكثر أماناً نسبياً، يُشكل خطراً على الصحة العامة ويهدد بانتشار الكوليرا بين النازحين.

كما أشار إلى زيادة في عدد حالات الكوليرا مؤخراً، بعد أن شهدت انخفاضاً طفيفاً خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب غياب الاستجابة الصحية ونقص المياه النظيفة ونظام جمع القمامة، مما ساهم في خلق بيئة مناسبة لانتشار الأوبئة.

وختم صحباني بتوجيه نداء عاجل للمانحين لزيادة مساهماتهم لدعم الاستجابة الصحية في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.