رئيس "القومي للطفولة": الحرمان من التعليم يضر الطفل والوطن

كتب- محمد أبو بكر:

قالت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن حماية حقوق الطفل لم تعد خيارًا؛ بل واجب يتطلب التزام الجميع، ولكل طفل الحق في التعليم والصحة وبيئة خالية من العنف، وهي ليست شعارات؛ بل أسس تبني مجتمعات.

وأضافت السنباطي، خلال كلمتها في حفل ختام مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا (أكسيل إفريقيا) (ACCEL Africa)"، والذي استهدف دعم الجهود المحلية والدولية؛ للقضاء على ظاهرة عمل الأطفال، خصوصًا في قطاع سلاسل توريد القطن، أنه يوجد ١٦٠ مليون طفل يعمل حول العالم، طبقًا لتقارير منظمة العمل الدولية، ويتلقون تعليمهم في الشارع بدلًا من تلقيه في المدرسة وسط فئات مهملة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه لولا وعي المجتمع ودعم الجهات المعنية ما تحققت أهداف هذا المشروع، وسنمنع عودة هذه الظاهرة مجددًا في الأماكن التي تم استهدافها خلال هذا المشروع.

وتابعت السنباطي: حرمان الطفل من التعليم يسبب أضرارًا لا تؤثر عليه فقط؛ بل على الوطن، لذا كان لزامًا علينا جميعًا أن نتحد، وهو ما حدث، حيث أحدثنا تقدمًا ملحوظًا في حماية ودعم الطفل.

وأكملت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة: يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة حاليًّا ضمن مبادرة تهدف إلى تنمية الإنسان المصري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية، ويتم التنسيق مع وزارة العمل والتضامن الاجتماعي وكل المجتمع المدني.

واختتمت السنباطي: التسرب من التعليم أهم ظاهرة يجب مواجهتها؛ حيث ستقدم لنا نموذجًا ناجحًا في المجتمع والممارسات الضارة في حق الطفل وعمالة الأطفال، وجنة الأطفال "مدارسهم".