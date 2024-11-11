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رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة طلبات موجهة لوزير التعليم

12:03 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد عرض طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في ملفات تتعلق بقطاع التعليم وجودته.

ويستعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.

ويتضمن الجدول، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.

كما تشهد الجلسة العامة، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رامي جلال وزير التعليم محمد عبد اللطيف
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