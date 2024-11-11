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بث مباشر| مؤتمر للصحة العالمية بشأن الوضع في غزة والسودان

11:48 ص الإثنين 11 نوفمبر 2024

منظمة الصحة العالمية

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كتب- أحمد جمعة:

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرًا صحفياً بشأن حالات الطوارئ الراهنة في إقليم شرق المتوسط، وخاصة مستجدات وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والنزاع المسلح في السودان.

ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر الصحفي للحديث عن الزيارة الميدانية التي قامت بها المديرة الإقليمية للمنظمة الدكتورة حنان بلخي إلى كل من جيبوتي والصومال.

يشارك في المؤتمر الدكتورة حنان بلخي، إلى جانب الدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان.

منظمة الصحة العالمية مؤتمر للصحة العالمية غزة السودان الحرب الإسرائيلية على غزة النزاع المسلح في السودان
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