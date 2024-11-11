تطوير حديقة الحيوان.. وزيرا الزراعة والإنتاج الحربي يبحثان تنفيذ المشروعات المشتركة -9 صور

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووفدًا مرافق له، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي وجود تعاون مثمر دائم بين وزارتَي الإنتاج الحربي والزراعة؛ لتنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات التعاون المشترك بين الجانبَين؛ ومنها منظومات ميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات، ومشروع تطوير حديقتي "الحيوان" و"الأورمان".

وأكد صلاح أن التعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة بها، بما يعود بالنفع على المواطنين؛ بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدًا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة، طبقًا للمقاييس العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

وتوجّه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستضافة، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والدائم مع وزارة الإنتاج الحربي في العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانات والموارد المتاحة لديها، بما يعكس توافق الوزارتَين بشأن ضرورة التكامل معًا لتنفيذ مشروعات تحقق الصالح العام.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم التعاقد مع الإنتاج الحربي لإنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الحجر الزراعي والصادرات والواردات والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، مضيفًا أنه من جانب آخر يتم تنفيذ مشروع تطوير حديقتَي "الحيوان" و"الأورمان" بشكل يراعي البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتَين.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري للوقوف دائماً على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك والعمل على التغلب على أية عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة أولاً بأول، وتحقيق المستهدفات التي تنعكس بشكل إيجابي على خدمة المنظومة الزراعية بمصر.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد صقر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس ماجد سليمان السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والمهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركتَي المعصرة للصناعات الهندسية وحلوان لمحركات الديزل، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حضر كل من المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبد الله رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء أمجد سعدة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد منسي المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وأحمد إبراهيم المستشار الإعلامي للوزارة، والدكتور أحمد طوبال مستشار الوزير للتحول الرقمي.