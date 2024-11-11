بعد انقطاع لسنوات.. افتتاح موسم الصيد في بحيرة قارون

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنه في ضوء الجهود المبذولة من الجهاز لدعم الصيادين ورفع مستوى المعيشة وإعادة الحياة إلى البحيرة، شهدت بحيرة قارون إلقاء ٦ مليون وحدة زريعة جمبري عالية الحيوية والجودة من مفرخات الجهاز خلال العام الحالي وعلى دفعات متتالية، وتم تدعيم البحيرة بأمهات أسماك الموسى من بحيرة البردويل لتجديد قطيع أسماك الموسى ببحيرة قارون.

وبحسب بيان، أفاد المهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادى النيل بالفيوم، أنه تم أمس الأحد، افتتاح موسم الصيد في بحيرة قارون بعد انقطاع دام لسنوات طويلة، وتم صيد الجمبرى الفانمي لأول مرة من البحيرة وسمك موسى، وظهر البلطي البلدي مجددا فى البحيرة.

ووصل إنتاج اليوم الأول من الصيد ٧ أطنان من الجمبري الغانمي، وأسماك العائلة البورية، وأسماك البلطي، أسماك قشر بياض، وأسماك المبروك الفضي، وأسماك مبروك الحشائش، وأسماك البياض.

وتعتبر بحيرة قارون من أهم الموارد الطبيعية في مصر، حيث تلعب دوراً حيوياً في الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة، كما أنها تمثل موطنًا للعديد من الأنواع النادرة من الطيور والأسماك.