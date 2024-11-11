رئيسة "قومي الطفولة" تزور الأطفال بمستشفى حروق أهل مصر

كتب- أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من سفراء المجلس، زيارة للأطفال في مستشفى حروق أهل مصر؛ في إطار مشاركة الأطفال الاحتفال بأعياد الطفولة.

وأوضحت السنباطي في بيان اليوم، أن الزيارة شملت جولة تفقدية للمستشفى والعيادات، حيث استمعوا لعرض حول الخدمات التي تقدمها المستشفى من رعاية للأطفال المصابين بالحروق، مشيدةً بالجهود التي تبذلها المستشفى لتخفيف آلام الأطفال عبر تقديم كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية.

وأشارت إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة أهل مصر للتنمية، بهدف نشر الوعي حول حماية الأطفال من مخاطر الحروق، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين عانوا من حالات حروق، وخاصة الحالات الخطيرة كالدرجة الثالثة والثانية، وتوفير التوجيه لأولياء الأمور والأسر حول كيفية التعامل معهم.

وأهدى سفراء المجلس بعض الهدايا العينية للأطفال بالمستشفى، مقدمة من نادي "أونورويل النيل" ونادي "روتاري الرحاب" لرسم البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال وتنظيم احتفالية بأعياد ميلاد بعض الأطفال المتوافق ميلادهم مع عيد الطفولة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة هبة السويدي الشكر للدكتورة سحر السنباطي والوفد المرافق لها على الزيارة، التي ساهمت بشكل كبير في دعم الأطفال نفسياً ورسم البسمة على وجوههم، متطلعةً إلى مزيد من التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

رافق وفد المجلس القومي للطفولة والأمومة في الزيارة وفد من نادي روتاري، ضم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج الأسبق، وعدد من أعضاء نادي روتاري الرحاب، كما شارك وفد من نادي "أونورويل" برئاسة الأستاذة مونيكا الوكيل، وعضوية كل من هناء الشامي، مي أبو الفتوح، وداليا عاشور.