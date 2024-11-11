أنقذوا مريضًا اخترقت أسياخ حديدية صدره.. وزير الصحة يكرم فريقًا طبيًا بمستشفى العلمين- صور

كتب - أحمد جمعة:

كرم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي، لنجاحهم في إنقاذ حياة مريض بعد تعرضه لحادث سقوط من علو على أسياخ حديدية، اخترقت صدره، وخرجت من الفكين مرورًا بالرقبة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء أكد أن براعة الفريق الطبي بمستشفى العلمين، بجانب التجهيزات الطبية للمستشفى، لعبت دورًا كبيرًا في إنقاذ حياة المريض، والتعامل الماهر مع تداعيات الحادث الذي نتج عنه مخاطر كبيرة، مشيدًا بسرعة التقييم الدقيق للحالة فور استقبالها، وتحديد التدخل الطبي المناسب، مما يدل على كفاءة العاملين بالمستشفى في التنسيق بين مختلف الأقسام الطبية من الطوارىء، والجراحة، بمختلف تخصصاتها، والتخدير، والعناية المركزة.

وأعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره لجميع أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى العلمين النموذجي، لبراعتهم في التعامل مع هذه الحالة، ومئات الحالات الحرجة التي يتم استقبالها بالمستشفى على مدار العام، نظرًا لموقعه الجغرافي المهم، وتردد مئات الآلاف من زائري المدينة، والعاملين بالمشروعات القومية الكبرى.

كما حرص الوزير على الاستماع لكافة التفاصيل المتعلقة بتعامل الفريق الطبي مع حالة المصاب منذ استقباله، حيث استعرض الدكتور إبراهيم حرب مدير مستشفى العلمين النموذجي، التدخلات الطبية التي تمت مع الحالة بعد استقباله بقسم الطوارىء، موضحًا قيام فريق جراحة القلب والصدر بعمل استكشاف للصدر ووقف النزيف وتركيب أنبوبة صدرية، وعمل قسطرة تشخيصية على شرايين الرقبة من خلال فريق جراحة الأوعية الدموية.

وأشار مدير المستشفى لقيام فريق جراحة الوجه والفكين بإصلاح كسر متزحزح بفك المريض بعد تجهيزه من قبل أطباء التخدير، بالإضافة إلى قيام فريق جراحة العظام بإصلاح كسر بعظمة الترقوة، ومن ثم تم نقل المريض إلى العناية المركزة بعد الإجراءات الجراحية، ومتابعة الحالة من قبل استشاريي العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفا أنه بعد رفع المريض من على جهاز التنفس الصناعي ودخوله للعمليات لتثبيت كسر الفك، تمت العملية بنجاح وخروج المريض من العمليات وغرفة الإفاقة، بحالة جيدة ودرجة وعي كاملة.

وحرص «عبدالغفار» على الاستماع لكافة احتياجات مستشفى العلمين النموذجي، لضمان توفير الرعاية الفائقة لمختلف حالات الحوادث، وتيسير التعامل الطبي معها، مشددًا على أهمية استعداد الفريق الطبي بالمستشفى على مدار العام، كما أكد ضرورة التنسيق التام مع مستشفيات محافظة مطروح، وكذلك الجامعات بالمحافظات المجاورة، في استقبال وإحالة المرضى لتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة في تلبية كافة احتياجات مستشفى العلمين النموذجي وتعظيم إمكانياته في وقت قصير، مما ساعد الفريق الطبي على التعامل بمهارة في مثل هذه الحالات الحرجة والدقيقة التي تتطلب التكامل بين الإمكانيات المادية والموارد البشرية الماهرة.