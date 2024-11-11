نشرة التوك شو| تفاصيل توقف عمل الموبايلات واردة الخارج وتحذير من طقس الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قرار نهائي.. شعبة المحمول تحدد نوعية الهواتف التي لن تعمل بدءا من 2025

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها إلى مصر بدءًا من 2025 هو أمر صحيح، مؤكدًا أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

عمرو أديب: محمد صلاح فلتة لن يجود الزمان بمثلها

أشاد الإعلامي عمرو أديب بأداء اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب تألقه في مباراة فريقه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر أديب عن إعجابه بأداء صلاح، واصفًا إياه بـ"الملك" وبأنه "أفضل لاعب في العالم حاليًا"، متابعً: "محمد صلاح فلتة لن يجود الزمان بمثلها بالأرقام".

الزراعة: لا صحة لانتشار الآفات بالمحاصيل الزراعية

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أننا في فترة انتقالية مهمة وهو الثلث الأخير من فصل الخريف، قائلا: "خريف هذا العام خريف ما قبل تغير المناخ ويعود لما قبل 40 عامًا، وهو الطقس المائل لانخفاض درجات الحرارة".

وأشار فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اليوم بداية رسمية لزراعة القمح في مصر، مؤكدًا أن الأجواء ممتازة لزراعة القمح بهذا التوقيت هذا العام.

الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بانخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لفصل الشتاء.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أن المواطنين سيلمسون هذا الانخفاض بشكل واضح، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

تامر أمين: التجار يستغلون أزمة السجائر لرفع أسعارها

انتقد الإعلامي تامر أمين الأوضاع الحالية التي يشهدها سوق السجائر في مصر، واصفًا إياها بـ"المهزلة" التي تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتصل إلى مرحلة الاستغلال الممنهج للمواطنين.

خلال برنامجه "آخر النهار"، عبر أمين عن استيائه الشديد من تصرفات بعض التجار الذين يستغلون حاجة المدخنين لرفع الأسعار بشكل جنوني، مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تقتصر على السجائر بل تتعداها لتشمل سلعًا أخرى أساسية.

أستاذ تمويل: المشروعات القومية تجعل من صعيد مصر قبلة للاستثمار

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، على أهمية هذه المشروعات في جذب الاستثمارات إلى المنطقة وتحويلها إلى قبلة للاستثمار.

خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أشار باغة إلى أن المشروعات القومية في صعيد مصر شملت قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة، وقد أدت هذه المشروعات إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

فاتن عبدالمعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم

أنهت الإعلامية فاتن عبدالمعبود حلقة برنامجها "صالة التحرير" بعد نشوب خلاف حاد على قانون الإيجار القديم بين ضيوف البرنامج، رئيس اتحاد المستأجرين والمستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلت الأمور مشحونة.

ونشب خلاف بين شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، و ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بشأن القيمة الإيجارية، الأمر الذي تسبب في انفعال الضيوف بطريقة جعلة الأمور شاحنة.