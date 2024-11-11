نشرة منتصف الليل| موعد زيادة الإيجارات القديمة.. وانخفاض حاد في درجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

موعد زيادة الإيجارات القديمة.. كل ما تريد معرفته عن حكم "الدستورية العليا"

أبطلت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر أمس السبت، الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

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الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات بانخفاض حاد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لفصل الشتاء.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أوضحت غانم أن المواطنين سيلمسون هذا الانخفاض بشكل واضح، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر.

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ريهام سعيد تعلن انتهاء عقدها مع قناة "هي"

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، انتهاء عقدها مع قناة "هي"، التي تعاقدت معها في شهر ديسمبر 2023.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتهى عقدي في قناة هي أتمنى لجميع الزملاء والعاملين بالقناه التوفيق".

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أسعار الإيجارات في أكتوبر والتجمع زادت 148%

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي أشارت فيه إلى أن التقدم الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي، والذي جاء مدعوماً بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة والموافقة الأخيرة على قرض بقيمة 820 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، يخلق فرص نمو كبيرة في سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام.

وقال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: أدى تسليم ما يقرب من 6000 وحدة خلال الربع الثالث، والتي جاءت بالأساس في شرق القاهرة وتوسعاتها، إلى ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية في القاهرة إلى حوالي 288 ألف وحدة.

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بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه

بدأت وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي مسكن في عدد كبير من المدن الجديدة، حيث يتضمن الطرح 8521 قطعة أرض سكنية، ضمن محور أراضي الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزا.

ويشمل الطرح مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق – العبور).

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