"زراعة الشيوخ" تبحث التوسع في تربية النحل لصناعة العسل

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء الأحد، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.

وأكد النائب عبدالسلام الجبلى، أهمية استكمال كافة محاور موضوع الدراسة للوقوف على التحديات التي تواجه التوسع في صناعة عسل النحل، والتوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتحقيق الهدف من الدراسة وهو التوسع في تربية النحل صناعة العسل وزيادة حجم الصادرات.

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، أهمية ذلك الملف في زيادة حجم التصدير وتوفير عملة أجنبية، مشيرًا إلى أهمية بحث كافة جوانبه، والتحديات التي تواجهه على أرض الواقع.

وقال الدكتور هاني عليوة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه يتم تصدير خلايا النحل لمجلس التعاون الخليجي، والتي تكون مطابقة للمواصفات.

واستعرضت منى عبده، مدير التعاونيات بوزارة التضامن الاجتماعي، دور التضامن في ذلك الملف، داعية أن يتم التوسع في تربية النحل وصناعة العسل من خلال التعاونيات.

وعقب النائب محمود تركى، مقدم الدراسة، أهمية فكرة التكامل بين الجهات وإضافة ذلك الدور لوزارة التضامن.

وقالت د أسماء أنور رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية، قمنا بتدريب سيدات علي تربية النحل وسلمنا لهن خلايا بالفعل، ونقدم الدعم الفنى في ذلك المجال بالإضافة إلي المساعدة في تسويق المنتج.

وعقب النائب أحمد شراني عضو لجنة الزراعة، داعيا لإعداد قاعدة بيانات عن تدريب السيدات، والتنسيق مع الرائدات الريفيات في هذا الشأن.

وأيده النائب عبد السلام الجبلى، مؤكدا أن ذلك المشروع من المشروعات التى لا تحتاج تكلفة كبيرة، ولها تأثير إيجابي كبير في الاقتصاد والتصدير.

فيما أوضح ممثل البنك الزراعي، أن هناك عدد من البرامج التمويلية لدى البنك لمختلف الأنشطة منها مشروعات تتم بالمنزل، بفائدة مخفضة، مشيرا إلي أهمية دراسة مشروعات تربية النحل وصناعة العسل بشكل متكامل حتى يمكن الاستفادة من تمويلها.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن ذلك المشروع يعد مورد مهمًا للعملة الأجنبية ويوفر فرص عمل ويتميز بعائده السريع، ولايتطلب تفرغ كامل.

وقال الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعة وحماية المستهلك، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرا إلي إصدار عدد من التوصيات لإنتاج عسل النحل تتماشى مع المواصفات العالمية.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية دراسة إصدار تشريع لتنظيم صناعة عسل النحل، بالإضافة إلى دراسة أمراض النحل والعمل علي إنتاج سلالات تقاوم الأمراض.

فيما استعرض أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، فوائد النحل في مجال الزراعة وكذلك المشاكل التى تواجه منتجي النحل، مقترحًا تنظيم دورات تدريبية للشباب لتشجيعهم علي تربية النحل، والحماية من الأمراض.

واعلن عن تنفيذ ٨٥ جمعية زراعية، مشروعات مناحل، وعقب المهندس عبدالسلام الجبلي، بأن توسع الجمعيات الزراعية في تلك الصناعة أمر هام، طالما لدينا تجربة، داعيا لتقييم الأمر في ظل أن تربية النحل مناسب في المناخ المصرى، ولدينا الإمكانيات لذلك.

وأوضح أن الدولة تتجه لتعظبم دور الجمعيات الزراعية، وبالفعل نجحت بعض الجمعيات في إنتاج البيض.

وقال الدكتور الحسينى السيد، أستاذ الحشرات بجامعة بنها، أن المشكلة في مشروع النحل هى التسويق في ظل انتشار غش منتجات عسل النحل، بالإضافة إلي عدم وجود قاعدة بيانات، وحافز لتشجيع أصحاب المناحل للتسجيل، مشددًا على ضرورة تفعيل نظام الجودة.

وقال النائب محمد سعد شلمة، إنه لابد من وجود منظومة واضحة، داعيًا لبحث كافة المشكلات، وأن تتبنى وزارة التضامن تلك المشروعات ضمن أنشطتها.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والري، كافة الجهات المعنية ذات الصلة بإرسال رؤيتها بشأن تربية النحل وصناعة عسل النحل، لإرفاقها في الدراسة المقدمة من النائب محمود تركى، بهدف التوصل إلي توصيات نهائية بشأنها.