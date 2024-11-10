محمد العمدة يكشف أبرز طرق النجاح في عالم التجارة الإلكترونية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف خبير التسويق الرقمي، محمد العمدة، عن مجموعة من الاستراتيجيات الحيوية، التي يمكن اعتمادها بهدف ضمان النجاح في عالم التجارة الرقمية المتغيرة باستمرار، حيث قدّم نقاطاً مهمة بشأن مفهوم "الدروب شيبينج"، الذي يعد من أبرز الطرق للبدء في التجارة دون الحاجة إلى رأس مال كبير.

وأضاف "العمدة"، في تصريحات تليفزيونية، أن الخطوات الأولى ضرورية في بناء عمل تجاري ناجح عبر الإنترنت، بما في ذلك إنشاء متجر إلكتروني في غضون دقائق معدودة واختيار وسائل الدفع الآمنة والفعالة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال للترويج للمنتجات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

وأشار إلى أهمية فهم احتياجات العملاء وتقديم تجربة تسوق مميزة ومرضية، بالإضافة إلى توظيف الوقت بشكل فعّال لإدارة وتطوير العمل التجاري، وفيما يتعلق بالتحديات والأخطاء الشائعة في مجال "الدروب شيبينج"، نصح العمدة، بتجنب اختيار المنتجات غير المناسبة وتجنب الاستعجال في اتخاذ القرارات، مع التركيز على فهم احتياجات السوق والعملاء بدقة.

كما أكد "العمدة"، على أهمية الإرادة والصبر والتفاني في تحقيق النجاح في مجال التجارة الإلكترونية.