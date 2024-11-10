اتفاقية تعاون وتعزير العلاقات.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه رئيس وزراء ماليزيا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة داتو سيري أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، اليوم الأحد، محادثات، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام.

واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر، من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

جاء ذلك خلال بيان مشترك عن جمهورية مصر العربية وماليزيا، صدر اليوم الأحد، خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء ماليزيا إلى مصر وتزامنًا مع الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا، وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام دولة داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024.

وشهد الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الماليزي خلال الزيارة التوقيع وتبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية وإدارة التنمية الإسلامية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية.

جاءت مراسم التوقيع ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين ومرور 65 عامًا على العلاقات بين البلدين، حيث تبادل الطرفان الرؤى حول سبل تطوير العمل المشترك، ليصل إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتنسيق الجهود للتصدي للتحديات التي تواجه البلدين.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ممثلًا عن الجانب المصري، وداتو سري أوتاما محمد بن حسن، وزير الخارجية الماليزي، ممثلًا عن الجانب الماليزي، حيث أكدا التزام بلديهما بتطوير البرامج التعليمية والدعوية التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي والاعتدال في المجتمعين المصري والماليزي.

تركز مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات في مجالات تدريب الأئمة والدعاة، وتطوير مناهج التعليم الديني، وتعزيز تبادل البحوث العلمية المتخصصة في علوم الشريعة الإسلامية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الوعي الديني المشترك ويعزز من التقارب الثقافي.

ويأتي هذا التوقيع في إطار رؤية مشتركة لمستقبل التعاون الإسلامي، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية القائمة بين مصر وماليزيا في شتى المجالات، بما يدعم استقرار المنطقة ويسهم في إرساء ثقافة السلام والتعايش.

وعقد الرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًا خلال لقائه رئيس الوزراء الماليزي، حيث أكد الرئيس، على أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون ووضع أهداف محددة بين الجانبين المصري والماليزي.

وأضاف: "توافقنا على أهمية إيجاد حلول للصراعات في المنطقة وصولًا لاستعادة الاستقرار بها"، كما توافق مع رئيس وزراء ماليزيا على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع، وتوافقنا على أهمية إيجاد حلول للصراعات في المنطقة وصولًا لاستعادة الاستقرار بها.