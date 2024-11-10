بينها ضغوط الحياة.. وزير الصحة يكشف عن 4 عوامل أدت لزيادة الاضطرابات النفسية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة أطلقت خلال السنوات الماضية 14 مبادرة للصحة العامة حققت نجاحات ضخمة أشادت بها المنظمات الدولية بما تمثله من دور ريادي لمصر في هذا الإطار.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة" بحضور ، بقصر عابدين.

وأضاف وزير الصحة: "ندشن حقبة جديدة من المبادرات الرئاسية للصحة العامة بإطلاق مبادرة صحتك سعادة، ودرسنا كيف يتم العمل على هذه المبادرة واعتدنا على إطلاق المبادرة بعد نحو عام من العمل عليها".

وأوضح وزير الصحة أن 24 من مواطني العالم يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة، وهناك الكثير من الدول تعتلي قائمة مبيعات الأدوية بها المهدئات وأدوية النوم.

وأشار عبد الغفار إلى أن هناك الكثير من العوامل أدت لزيادة الضغوط النفسية مثل ضغوط الحياة، فكلما زادت وتيرة التقدم في الحياة كلما زادت الاضطرابات النفسية، إضافة إلى الصراعات والتحديات الاقتصادية والأوبئة.